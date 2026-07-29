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06:59, 29 июля 2026Бывший СССР

В подполье заявили о причастности экс-министра обороны Украины к коррупции

ТАСС: Подполье заявило о причастности экс-главы МО Украины Федорова к коррупции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Михаил Федоров

Михаил Федоров. Фото: Globallookpress.com

Пророссийское подполье заявило о причастности экс-министра обороны Украины Михаила Федорова к коррупции, передает ТАСС.

Там отметили, что бывший глава ведомства одновременно внедрял цифровые технологии и лоббировал исключительно своих людей на поставку систем радиоэлектронной борьбы и беспилотников в войска. Причем, многое из того, что протолкнул Федоров, оказалась «супербесполезным вооружением», добавили в подполье со ссылкой на комментарии ВСУ.

В вопросах стратегии экс-министр был не силен, из-за чего у него в том числе возникали конфликты с бывшим главкомом Александром Сырским. Кроме того, он не решил главной задачи — усиления набора военнослужащих по мобилизации.

В подполье добавили, что Федоров был медийным человеком, много выступал, анонсировал модернизацию в войсках, из-за чего заинтересованным людям удалось вывести население на улицы в поддержку министра. Собеседник агентства выразил мнение, что вся история с отставкой была разыграна для того, чтобы снять Сырского.

В подполье подчеркнули, что население в массе своей проигнорировало отставку Федорова. Массовые митинги, которые демонстрировали по телевизору, на деле оказались не такими масштабными.

«Кто конкретно это лоббировал - непонятно, но факт остается фактом. Так что все эти разговоры, что украинцы опять вышли на улицы и отстояли свои права — это бред. Была разыграна партия, где в роли пешек были ничего не подозревающие жители», — заключили в подполье.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предлагал Федорову несколько должностей при правительстве. Однако тот отказался занимать любые должности, кроме поста министра обороны.

Федоров был отправлен в отставку 15 июля. На фоне этого по всей стране начались массовые уличные протесты — митингующие требовали его возвращения на должность.

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