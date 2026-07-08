Российские войска парализовали маршруты ВСУ под Херсоном

Губернатор Сальдо: ВС РФ взяли под огневой контроль маршруты ВСУ в Херсонской области

Российские войска взяли под огневой контроль основные маршруты, по которым передвигаются Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава региона Владимир Сальдо.

«Наши военные держат под огневым воздействием маршруты противника на правом берегу», — сказал губернатор.

Как пояснил Сальдо, огневой контроль означает, что «движение полностью парализовано» и дорога для противника «становится смертельной». Так, он сообщил, что украинская техника не может проехать по дороге Херсон — Николаев.

Ранее Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия увеличивает производство средств поражения. Он признал, что сейчас нельзя говорить о переломе конфликта в пользу Киева.