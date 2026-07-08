Надвигающийся на Землю Апофис увидят 7,6 миллиарда человек

Надвигающийся на Землю астероид Апофис смогут увидеть 7,6 миллиарда человек

Надвигающийся на Землю астероид Апофис смогут увидеть миллиарды человек, пишет Space.com.

Портал отмечает, что ученые все точнее определяют дату максимального сближения небесного тела с планетой. Издание приводит последние данные астрономов, согласно которым 13 апреля 2029 года Апофис смогут увидеть невооруженным глазом примерно 90 процентов землян (около 7,6 миллиарда человек). Портал пишет, что на земном небе астероид будет выглядеть как светлая точка, плавно проходящая расстояние, сравнимое с диаметром полного лунного диска, примерно за минуту.

«Однако фактический успех наблюдения будет в большей степени зависеть от земных факторов, включая облачность и степень светового загрязнения», — говорится в публикации.

В апреле ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев рассказал, что опасное сближение астероида Апофис с Землей может произойти через 100 лет.

Апофис в 2029 году пройдет на расстоянии 32 тысяч километров от Земли, что ближе, чем высота орбит геостационарных спутников. Диаметр астероида — около 375 метров, что соответствует высоте 40-этажного здания.