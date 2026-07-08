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Из жизни
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06:37, 8 июля 2026Из жизни

Знаменитого рок-музыканта не стало через пять лет после инфаркта за рулем

Знаменитый музыкант Джо Мерфи умер в Великобритании через пять лет после инфаркта за рулем
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Jo Hale / Getty Images

В Великобритании знаменитого рок-музыканта Джо Мерфи не стало через пять лет после инфаркта. Об этом сообщает Daily Star.

46-летний Мерфи был участником поп-панк-группы Koopa, которая прославилась в 2007 году. Коллектив стал первым в истории, который попал в британский чарт Top 40 UK Singles Chart с песней, опубликованной исключительно в сети и записанной без помощи лейбла. Композиция Blag, Steal & Borrow достигла 31 места среди лучших синглов. Всего группа выпустила два студийных альбома и сборник лучших песен, но после 2009 года практически прекратила публичную деятельность.

В 2021 году у Мерфи, который был продюсером, фронтменом и бас-гитаристом Koopa, случился инфаркт за рулем автомобиля, что стало причиной серьезного ДТП. Музыкант провел долгое время в больнице, но полностью так и не восстановился. О том, что Мерфи не стало, в социальных сетях сообщила его сестра.

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