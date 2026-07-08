Знаменитого рок-музыканта не стало через пять лет после инфаркта за рулем

Знаменитый музыкант Джо Мерфи умер в Великобритании через пять лет после инфаркта за рулем

В Великобритании знаменитого рок-музыканта Джо Мерфи не стало через пять лет после инфаркта. Об этом сообщает Daily Star.

46-летний Мерфи был участником поп-панк-группы Koopa, которая прославилась в 2007 году. Коллектив стал первым в истории, который попал в британский чарт Top 40 UK Singles Chart с песней, опубликованной исключительно в сети и записанной без помощи лейбла. Композиция Blag, Steal & Borrow достигла 31 места среди лучших синглов. Всего группа выпустила два студийных альбома и сборник лучших песен, но после 2009 года практически прекратила публичную деятельность.

В 2021 году у Мерфи, который был продюсером, фронтменом и бас-гитаристом Koopa, случился инфаркт за рулем автомобиля, что стало причиной серьезного ДТП. Музыкант провел долгое время в больнице, но полностью так и не восстановился. О том, что Мерфи не стало, в социальных сетях сообщила его сестра.

Ранее сообщалось, что в США известного кантри-музыканта Энтони Энрикеса не стало в 36 лет при загадочных обстоятельствах. Он прославился в составе дуэта Shotgun Rider.