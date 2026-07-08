Молодого человека вырвало после ужина в доме родителей его девушки по неожиданной причине

Пользователь Reddit с ником ThrowRA_spicewimp пожаловался на неожиданное последствие отношений со своей девушкой. По словам парня, оно возникло из-за того, что родители его возлюбленной, приехавшие из Африки, готовят традиционные для их региона блюда.

«Они замечательные люди, и я считаю их одними из самых любимых, но их стряпня совершенно несъедобна из-за чрезмерной остроты. Она постоянно приводит к боли в желудке», — посетовал он.

Автор отметил, что дома его девушка адаптировала блюда национальной кухни под его вкусы. Однако ее мать и бабушка в каждый из частых визитов пары в их дом ни на шаг не отступают от классической рецептуры.

«У меня аж кожа мутнеет от остроты. В большинстве случаев я могу стерпеть эту боль, но в прошлый раз меня вырвало в ванной комнате. Я не знаю, как с этим справиться. Не могу же я просто сказать: "Эй, вы не могли бы изменить семейные рецепты специально для меня?"» — в отчаянии заключил молодой человек.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как затопил дом собственной рвотой. Виной всему, по мнению автора, была пицца, которую он съел с друзьями в тот день.