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06:51, 8 июля 2026Мир

Макрон попал в неловкую ситуацию с женой Эрдогана на саммите НАТО. Французский лидер не первый раз оконфузился на публике

Макрон попытался поцеловать руку жены Эрдогана на саммите НАТО, но получил отказ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Lionel Guericolas / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию во время общения с первой леди Турции Эмине Эрдоган на саммите НАТО.

В ходе церемонии приветствия Макрон подошел к супруге президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и пытался поцеловать ей руку в знак уважения. Однако первая леди Турции вежливо и твердо удержала запястье французского лидера, не позволив ему сделать жест.

Ранее встреча премьера Италии Джорджи Мелони и Макрона в Париже вызвала скандал из-за слишком теплого, по мнению наблюдателей, приветствия между лидерами. Итальянская газета Il Manifesto указала, что поведение Макрона можно трактовать как чрезмерно вольное, а поцелуй в щеку издание посчитало неуместным и даже вульгарным.

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10 мая 2026

Макрон публично получил пощечину от супруги и стал объектом насмешек

В мае 2025 года было опубликовано видео, на котором Макрон получил пощечину от своей жены, когда они выходили из самолета во Вьетнаме. Ролик вызвал насмешки в адрес политика.

Сам президент заявил, что на самом деле он не ссорился с супругой, а в видео они «просто шутили и дурачились».

Президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент, отметил, что Бриджит Макрон плохо обращается с супругом.

Я подумал о том, чтобы позвонить французу Макрону, с которым жена обходится крайне скверно — он все еще восстанавливается после удара в челюсть

Дональд Трамппрезидент США

Пользователи соцсетей обратили внимание на внешний вид президента Франции и лопнувшие сосуды в его глазу. Они начали шутить, что Макрон мог стать жертвой домашнего насилия со стороны его супруги.

Журналист Paris Match Флориан Тардиф рассказал, что Брижит увидела в телефоне мужа сообщение от известной иранской актрисы Голшифте Фарахани, с которой он якобы в течение нескольких месяцев поддерживал платонические отношения. Это и стало причиной пощечины.

Однако супруга Макрона опровергла эту версию. Она подчеркнула, что никогда не проверяет телефон своего мужа.

Перед саммитом G7 Макрон и Мерц перепутали жен

Перед саммитом G7 во французском Эвиане произошел еще один курьезный инцидент. Канцлер Германии Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон перепутали жен во время фотосессии, сообщал Stern.de.

Причиной этому могли стать похожие наряды Бриджит Макрон и Шарлотты Мерц.

Издание опубликовало ролик, на котором запечатлен момент, как президент Франции хватает за руку свою супругу и подводит к себе, а на ее место встает жена немецкого канцлера.

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Еще один конфуз произошел на Мюнхенской конференции

Еще одна странная ситуация произошла на Мюнхенской конференции по безопасности, обратило внимание издание Berliner Zeitung.

В феврале было опубликовано видео, где Макрон присоединяется к пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Фридрихом Мерцем. Глава Франции несколько раз пытается поздороваться с Мерцем. Однако канцлер не реагирует и, кажется, игнорирует его.

Конфуз, который случился на полях Мюнхенской конференции, показал глубокий кризис в отношениях Парижа и Берлина, отметили журналисты.

После трех дней в Мюнхене Европа выглядит растерянной. Франция кажется «хромой уткой», а у Германии нет четкого плана. Становится все сложнее продолжать действовать по-прежнему

Berliner Zeitung

Авторы отметили, что в последние годы европейцы оказались в положении аутсайдеров. Наиболее ярким примером этого служит конфликт на Украине. В статье также подчеркивается, что внутренний раскол Европы сопровождается постоянным снижением поддержки прежнего курса со стороны населения.

Макрон нарушил протокол на встрече с султаном Омана

В июне экс-помощник главы МИД Египта Раха Ахмад оценил внешний вид президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с султаном Омана Хейсемом бин Тариком бин Таймуром Аль Саидом.

Бывший дипломат прокомментировал солнцезащитные очки французского лидера, которые неоднократно становились предметом обсуждений в прессе и соцсетях. Ахмад подчеркнул, что аксессуар Макрона выходит за рамки протокола. По его словам, для ношения очков нужна веская причина, о которой принимающая сторона должна проинформировать гостей.

Макрон не носит медицинские очки, его редко можно заметить в солнцезащитных очках, поэтому для ношения очков на встрече с султаном Омана должна быть очень веская причина

Раха Ахмадэкс-помощник главы МИД Египта

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо неоднократно обращал внимание на образ Макрона в очках. В конце июня он заявил, что президент вновь появился в темных очках из-за пощечины его супруги Бриджит. Французский политик отметил, что компания, производившая очки, которые Макрон использовал в январе, обанкротилась.

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