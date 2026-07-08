Макрон попал в неловкую ситуацию с женой Эрдогана на саммите НАТО. Французский лидер не первый раз оконфузился на публике

Макрон попытался поцеловать руку жены Эрдогана на саммите НАТО, но получил отказ

Президент Франции Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию во время общения с первой леди Турции Эмине Эрдоган на саммите НАТО.

В ходе церемонии приветствия Макрон подошел к супруге президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и пытался поцеловать ей руку в знак уважения. Однако первая леди Турции вежливо и твердо удержала запястье французского лидера, не позволив ему сделать жест.

Ранее встреча премьера Италии Джорджи Мелони и Макрона в Париже вызвала скандал из-за слишком теплого, по мнению наблюдателей, приветствия между лидерами. Итальянская газета Il Manifesto указала, что поведение Макрона можно трактовать как чрезмерно вольное, а поцелуй в щеку издание посчитало неуместным и даже вульгарным.

Макрон публично получил пощечину от супруги и стал объектом насмешек

В мае 2025 года было опубликовано видео, на котором Макрон получил пощечину от своей жены, когда они выходили из самолета во Вьетнаме. Ролик вызвал насмешки в адрес политика.

Сам президент заявил, что на самом деле он не ссорился с супругой, а в видео они «просто шутили и дурачились».

Президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент, отметил, что Бриджит Макрон плохо обращается с супругом.

Я подумал о том, чтобы позвонить французу Макрону, с которым жена обходится крайне скверно — он все еще восстанавливается после удара в челюсть Дональд Трамп президент США

Пользователи соцсетей обратили внимание на внешний вид президента Франции и лопнувшие сосуды в его глазу. Они начали шутить, что Макрон мог стать жертвой домашнего насилия со стороны его супруги.

Журналист Paris Match Флориан Тардиф рассказал, что Брижит увидела в телефоне мужа сообщение от известной иранской актрисы Голшифте Фарахани, с которой он якобы в течение нескольких месяцев поддерживал платонические отношения. Это и стало причиной пощечины.

Однако супруга Макрона опровергла эту версию. Она подчеркнула, что никогда не проверяет телефон своего мужа.

Перед саммитом G7 Макрон и Мерц перепутали жен

Перед саммитом G7 во французском Эвиане произошел еще один курьезный инцидент. Канцлер Германии Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон перепутали жен во время фотосессии, сообщал Stern.de.

Причиной этому могли стать похожие наряды Бриджит Макрон и Шарлотты Мерц.

Издание опубликовало ролик, на котором запечатлен момент, как президент Франции хватает за руку свою супругу и подводит к себе, а на ее место встает жена немецкого канцлера.

Еще один конфуз произошел на Мюнхенской конференции

Еще одна странная ситуация произошла на Мюнхенской конференции по безопасности, обратило внимание издание Berliner Zeitung.

В феврале было опубликовано видео, где Макрон присоединяется к пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Фридрихом Мерцем. Глава Франции несколько раз пытается поздороваться с Мерцем. Однако канцлер не реагирует и, кажется, игнорирует его.

Конфуз, который случился на полях Мюнхенской конференции, показал глубокий кризис в отношениях Парижа и Берлина, отметили журналисты.

После трех дней в Мюнхене Европа выглядит растерянной. Франция кажется «хромой уткой», а у Германии нет четкого плана. Становится все сложнее продолжать действовать по-прежнему Berliner Zeitung

Авторы отметили, что в последние годы европейцы оказались в положении аутсайдеров. Наиболее ярким примером этого служит конфликт на Украине. В статье также подчеркивается, что внутренний раскол Европы сопровождается постоянным снижением поддержки прежнего курса со стороны населения.

Макрон нарушил протокол на встрече с султаном Омана

В июне экс-помощник главы МИД Египта Раха Ахмад оценил внешний вид президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с султаном Омана Хейсемом бин Тариком бин Таймуром Аль Саидом.

Бывший дипломат прокомментировал солнцезащитные очки французского лидера, которые неоднократно становились предметом обсуждений в прессе и соцсетях. Ахмад подчеркнул, что аксессуар Макрона выходит за рамки протокола. По его словам, для ношения очков нужна веская причина, о которой принимающая сторона должна проинформировать гостей.

Макрон не носит медицинские очки, его редко можно заметить в солнцезащитных очках, поэтому для ношения очков на встрече с султаном Омана должна быть очень веская причина Раха Ахмад экс-помощник главы МИД Египта

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо неоднократно обращал внимание на образ Макрона в очках. В конце июня он заявил, что президент вновь появился в темных очках из-за пощечины его супруги Бриджит. Французский политик отметил, что компания, производившая очки, которые Макрон использовал в январе, обанкротилась.

