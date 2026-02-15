В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

Мир
22:48, 15 февраля 2026Мир

На Западе сделали тревожное заявление после конфуза Макрона в Мюнхене

BZ: Конфуз c Макроном и Мерцем в Мюнхене сигнализирует о расколе между ними
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: PRESIDENT OF UKRAINE / Keystone Press Agency / Global Look Press

Конфуз, который случился на полях Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Франции Эммануэлем Макроном, показал глубокий кризис в отношениях Парижа и Берлина. К такому выводу пришло издание Berliner Zeitung.

Ранее было опубликовано видео, где Макрон присоединяется к пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Фридрихом Мерцем. Глава Франции несколько раз пытается поздороваться с Мерцем. Однако канцлер не реагирует и, кажется, игнорирует его.

«После трех дней в Мюнхене Европа выглядит растерянной. Франция кажется "хромой уткой", а у Германии нет четкого плана. Становится все сложнее продолжать действовать по-прежнему», — указано в статье.

Авторы отметили, что в последние годы европейцы оказались в положении аутсайдеров. Наиболее ярким примером этого служит конфликт на Украине. В статье также подчеркивается, что внутренний раскол Европы сопровождается постоянным снижением поддержки прежнего курса со стороны населения.

Ранее в Кремле заявили, что Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц при желании могут просто позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Уточнялось, что глава РФ никогда не отказывался от прямых контактов с европейскими лидерами.

До этого Макрон заявил, что подготовка к контактам с президентом России ведется на техническом уровне. По его словам, одновременно с этим проходят консультации с другими европейскими лидерами и Владимиром Зеленским.

