Мир
13:20, 12 февраля 2026Мир

В Кремле дали совет Макрону и Мерцу по переговорам с Путиным

Песков: Макрон и Мерц при желании могут просто взять и позвонить Путину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц при желании могут просто позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Ни Мерц, ни Макрон не предпринимают попыток [связаться с Путиным], здесь особо попыток-то не нужно принимать. При желании и при необходимости можно просто взять и позвонить президенту Путину», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Путин никогда не отказывался от прямых контактов с европейскими лидерами.

3 февраля Макрон заявил, что подготовка к контактам с президентом России ведется на техническом уровне. По его словам, одновременно с этим проходят консультации с другими европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

