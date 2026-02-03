Реклама

Макрон заявил о подготовке к контактам с Путиным

Виктория Кондратьева
Фото: Tom Nicholson / Reuters

Подготовка к контактам с президентом России Владимиром Путиным ведется на техническом уровне. Об этом заявил его французский коллега Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

«В настоящее время идет подготовка, и на техническом уровне ведутся переговоры по этому вопросу», — отметил Макрон.

По его словам, параллельно по этому поводу проходят консультации с другими европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. Макрон добавил, что идет подготовка к будущим дискуссиям об окончании конфликта по линии «коалиции желающих» в рамках выработки гарантий безопасности для Украины.

6 января французский лидер сообщил, что намерен провести разговор с Путиным. По его словам, переговоры должны состояться в краткосрочной перспективе.

