Макрон захотел провести разговор с Путиным

Макрон заявил, что намерен провести разговор с Путиным в ближайшие недели

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что намерен провести разговор с главой России Владимиром Путиным. Он высказался об этом в интервью телеканалу France 2.

«Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе. Сейчас идет восстановление контакта, который должен состояться в ближайшие недели», — указал французский лидер.

Он отметил, что диалог должен состояться «как можно скорее».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов вести диалог с Макроном. По его словам, если есть обоюдная политическая воля, то намерения французского лидера можно оценить только положительно.