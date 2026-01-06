Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:27, 6 января 2026Мир

Макрон захотел провести разговор с Путиным

Макрон заявил, что намерен провести разговор с Путиным в ближайшие недели
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что намерен провести разговор с главой России Владимиром Путиным. Он высказался об этом в интервью телеканалу France 2.

«Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе. Сейчас идет восстановление контакта, который должен состояться в ближайшие недели», — указал французский лидер.

Он отметил, что диалог должен состояться «как можно скорее».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов вести диалог с Макроном. По его словам, если есть обоюдная политическая воля, то намерения французского лидера можно оценить только положительно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев и Запад подписали декларацию о будущем вводе войск на Украину

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    Банки массово блокируют переводы россиян даже самим себе. Как этого избежать

    Мерц обратился с призывом к Зеленскому

    Союзники Украины сделали заявление о прекращении огня после встречи в Париже

    Уиткофф рассказал о переговорах с BlackRock по Украине

    Макрон захотел провести разговор с Путиным

    Трамп сменил тактику для контроля над Гренландией

    Трамп внезапно начал издавать странные звуки и кривляться во время выступления

    Премьер Британии ушел от ответа на вопрос о США и Гренландии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok