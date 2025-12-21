Реклама

Кремль заявил о готовности Путина к диалогу с Макроном

Песков: Путин готов к диалогу с Макроном, если есть обоюдная политическая воля
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: РИА Новости

Президент Росси Владимир Путин готов вести диалог с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

По его словам, если есть обоюдная политическая воля, то намерения французского лидера можно оценить только положительно.

19 декабря Эммануэль Макрон выступил за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с российским лидером.

До этого французский политик Флориан Филиппо заявил, что Макрон и другие лидеры ЕС пытаются саботировать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

