Президент Росси Владимир Путин готов вести диалог с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
По его словам, если есть обоюдная политическая воля, то намерения французского лидера можно оценить только положительно.
19 декабря Эммануэль Макрон выступил за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с российским лидером.
До этого французский политик Флориан Филиппо заявил, что Макрон и другие лидеры ЕС пытаются саботировать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.