06:27, 19 декабря 2025Мир

Европейский лидер увидел пользу в контактах с Путиным

Макрон заявил, что Европе принесут пользы контакты с Путиным
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с российским лидером Владимиром Путиным. По его мнению, это принесет пользу. Политика цитирует Agence France-Presse.

«Я считаю, что в наших интересах как европейцев и украинцев найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии», — заявил французский лидер.

При этом он подчеркнул, что сделать это следует в ближайшее время.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что Эммануэль Макрон и другие лидеры ЕС пытаются саботировать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

