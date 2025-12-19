Европейский лидер увидел пользу в контактах с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с российским лидером Владимиром Путиным. По его мнению, это принесет пользу. Политика цитирует Agence France-Presse.

«Я считаю, что в наших интересах как европейцев и украинцев найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии», — заявил французский лидер.

При этом он подчеркнул, что сделать это следует в ближайшее время.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что Эммануэль Макрон и другие лидеры ЕС пытаются саботировать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.