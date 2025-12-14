Политик Филиппо: Макрон и ЕС пытаются саботировать переговоры по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и другие лидеры Европейского союза (ЕС) не останавливаются в попытках саботировать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает RT.

При этом он подчеркнул, что в мировой политике еще остались лидеры, которые стремятся к миру. Филиппо привел в пример президента США Дональда Трампа. Однако в отличие от Трампа есть ряд политических деятелей, которые продолжают попытки саботажа, уточнил спикер.

«Французскому народу нужно взять свою судьбу в свои собственные руки и заявить: "Хватит! Мы устали от этой разорительной войны, где люди гибнут ни за что!"» — считает Филиппо.

Как сообщалось ранее, Эммануэль Макрон пока не определился, поедет ли он в Берлин на разговор с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и украинским лидером Владимиром Зеленским. Уточняется, что неизвестность по поводу гарантий безопасности Киеву от Вашингтона ставит под вопрос будущую встречу.