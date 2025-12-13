Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:16, 13 декабря 2025Мир

Стало известно о сомнениях Макрона в планах поехать на переговоры по Украине

AFP: Макрон не определился с планами поехать на переговоры по Украине в Берлин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон пока не решил, поедет ли он в Берлин на встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

Ожидалось, что на переговорах лидеры стран обсудят урегулирование конфликта на Украине. Однако неопределенность насчет гарантий безопасности Киеву от Вашингтона ставит под вопрос будущую встречу.

«Возможно, у него будут встречи в Европе на следующей неделе и Берлин - это отличный вариант. Президенту еще предстоит принять решение», — сказал неназванный советник Макрона.

Ранее сообщалось об отмене субботней встречи по Украине в Париже. Об этом заявила польская радиостанция RMF FM.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз бессрочно заблокировал замороженные российские активы. В МИД оценили это решение одним словом

    Объяснена способность гениев спать по четыре часа в сутки

    Раскрыт план Евросоюза в отношении России после урегулирования на Украине

    Стало известно о сомнениях Макрона в планах поехать на переговоры по Украине

    Россиянка пострадала при атаке БПЛА ВСУ

    На Западе оценили решение ЕС по активам России

    «Двойная угроза». Конгресс США призвал дать Трампу полномочия на случай ядерной войны с Россией и Китаем. Что об этом известно?

    Пожар в одном из зданий Никитского монастыря потушили

    Над двумя российскими городами раздались сильные взрывы

    В России заявили о попытке подорвать мирный план Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok