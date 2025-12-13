Стало известно о сомнениях Макрона в планах поехать на переговоры по Украине

AFP: Макрон не определился с планами поехать на переговоры по Украине в Берлин

Президент Франции Эмманюэль Макрон пока не решил, поедет ли он в Берлин на встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

Ожидалось, что на переговорах лидеры стран обсудят урегулирование конфликта на Украине. Однако неопределенность насчет гарантий безопасности Киеву от Вашингтона ставит под вопрос будущую встречу.

«Возможно, у него будут встречи в Европе на следующей неделе и Берлин - это отличный вариант. Президенту еще предстоит принять решение», — сказал неназванный советник Макрона.

Ранее сообщалось об отмене субботней встречи по Украине в Париже. Об этом заявила польская радиостанция RMF FM.

