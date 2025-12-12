Стало известно об отмене субботней встречи по Украине в Париже

RMF FM заявила об отмене субботней встречи по Украине в Париже

Субботняя встреча по Украине в Париже не состоится. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

В публикации подчеркивается, что информация об отмене встречи по Украине не является официальной. Журналисты указали, что получили данные от «источника в Елисейском дворце».

Ранее источники в Евросоюзе сообщили, что возможный отказ США от участия во встрече по Украине, намеченной лидерами Европы на 15 декабря в Берлине, является катастрофическим сценарием для ЕС. Участие американской делегации остается под вопросом и полностью зависит от того, продвинутся ли переговоры между странами «Большой тройки» (E3 - Германия, Великобритания, Франция) и Украиной по вопросам территорий и безопасности.