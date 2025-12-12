Реклама

11:09, 12 декабря 2025Мир

В ЕС рассказали о катастрофическом сценарии переговоров по Украине

В ЕС считают катастрофой возможный отказ США от участия во встрече по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Возможный отказ США от участия во встрече по Украине, намеченной лидерами Европы на 15 декабря в Берлине является катастрофическим сценарием для Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники.

По данным издания, участие американской делегации остается под вопросом и полностью зависит от того, продвинутся ли переговоры между странами «Большой тройки» (E3, Германией, Великобританией, Францией) и Украиной по вопросам территорий и безопасности.

«Без преувеличения можно сказать, что вся архитектура западного единства висит на волоске в эти выходные. Если США останутся вне игры, Европа потеряет единство, а Украина — рычаги влияния. Москва это знает», — заявил западный чиновник.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о новых переговорах с американской делегацией по мирному урегулированию на Украине. По словам президента Украины, в состав американской делегации вошли: госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен, зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Политик также поблагодарил генсека НАТО Марка Рютте за участие в переговорах.

