Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:51, 11 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл подробности новых переговоров с США

Зеленский провел новые переговоры по мирному урегулированию с США
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о новых переговорах с американской делегацией по мирному урегулированию на Украине. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня провели конструктивный и глубокий разговор с американской командой относительно одного из трех документов, над которыми сейчас работаем, — гарантий безопасности», — уточнил он.

По словам президента Украины, в состав американской делегации вошли: госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен, зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Политик также поблагодарил генсека НАТО Марка Рютте за участие в переговорах.

«Очень ценим активную работу американской стороны на разных уровнях. Гарантии безопасности — одна из самых главных вещей для всех дальнейших шагов», — добавил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что между Россией и Украиной остаются нерешенными разногласия в вопросе контроля над Запорожской атомной электростанцией.

До этого политик пожаловался, что США не хотят видеть Украину в НАТО. По его словам, вместо членства Украины в Североатлантическом альянсе Вашингтон может повлиять на противников вступления Украины в ЕС.

