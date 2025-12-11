Реклама

Бывший СССР
20:11, 11 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский понадеялся на одно действие Трампа взамен приглашения Украины в НАТО

Зеленский: Трамп может повлиять на противников вступления Украины в ЕС
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп может повлиять на противников вступления Украины в ЕС вместо принятия республики в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Мы Украина» в своем Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон не хочет видеть Украину в НАТО. По его словам, это последовательная позиция США. При этом, он подчеркнул, что у Белого дома есть рычаги влияния, которые могут повлиять на страны, которые блокируют членство Украины в НАТО, вероятно, имея в виду Венгрию и Словакию.

«США не хотят нас видеть в НАТО. (...) Нам не давали приглашения в НАТО раньше, не давали конкретики раньше, и эта позиция не изменилась. Это последовательная позиция Соединенных Штатов», — сказал он.

Кроме того, Зеленский заявил, что США рассчитывают получить от Киева ответ по мирному соглашению с Россией к Рождеству. При этом он отметил, что конкретных ультимативных рамок по сроку ответа установлено не было.

