Бывший СССР
19:32, 11 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский высказался об ожиданиях США по урегулированию конфликта

Зеленский: США хотят получить от Киева ответ по мирному соглашению к Рождеству
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США хотят получить от Киева ответ по мирному соглашению с Россией к Рождеству. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Каких-то конкретных ультимативных рамок дат не было. То, что все хотят закончить как можно скорее, — это факт. США хотят быстрее закончить — мы это слышим от них. Я думаю, что они действительно хотели, а может хотят до Рождества иметь полное понимание, где мы с этим соглашением», — сказал он.

Ранее журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Трамп призвал лидеров Европы надавить на Зеленского. По данным издания, политик заявил лидерам Германии, Франции и Великобритании, что это необходимо, чтобы тот принял условия мирного плана США.

