Трамп призвал лидеров Европы надавить на Зеленского

WSJ: Трамп в разговоре с лидерами Европы призвал их надавить на Зеленского

Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами Европы призвал их надавить на Владимира Зеленского, чтобы он принял условия американского мирного плана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным источников издания, Трамп заявил лидерам Германии, Франции и Великобритании, что они должны оказывать давление на украинского лидера, чтобы тот принял условия мирного плана, согласно которому Украина согласится на значительные территориальные потери и ограничит численность своих вооруженных сил.

Ранее стало известно, что США, Украина и представители стран Европейского союза (ЕС) проведут встречу в субботу, 13 декабря. Темой встречи станет обсуждение мирного плана американского лидера. Ожидается, что она состоится в Париже, куда приедут представители Белого дома, украинские и европейские высокопоставленные чиновники.