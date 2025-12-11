Представители США и Украины проведут встречу с европейскими чиновниками

США, Украина и представители ЕС проведут встречу 13 декабря

США, Украина и представители стран Европейского союза (ЕС) проведут встречу в субботу, 13 декабря. Как пишет Axios, темой встречи станет обсуждение мирного плана американского лидера Дональда Трампа.

Ожидается, что она состоится в Париже, куда приедут представители Белого дома, украинские и европейские высокопоставленные чиновники.

В материале указано, что Украина, Германия, Франция и Великобритания будут представлены на встрече советниками по национальной безопасности.

Ранее политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил, что Украина не будет соблюдать большинство пунктов мирного соглашения, даже если формально согласится подписать документы об урегулировании.