Политолог Минченко: Обещания украинских элит имеют отрицательную ценность

Украина не будет соблюдать большинство пунктов мирного соглашения, даже если формально согласится подписать документы об урегулировании. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

В четверг, 11 декабря, стало известно, что в обновленном мирном плане США больше нет пункта, обязывающего Украину принять нейтральный статус. Вместо этого Вашингтон предлагает гарантии, что страны НАТО сами не станут приглашать Киев в альянс.

По мнению аналитика, этот пункт действительно может поспособствовать урегулированию конфликта. Он напомнил, что украинские власти в прошлом отказались выполнять Минские соглашения, несмотря на взятые обязательства.

«Это показало, что представители Украины могут подписать что угодно, а потом отказаться это исполнять. Украинские элиты всегда лгут, их слово имеет даже не нулевую ценность, а отрицательную. Им нельзя доверять. В этом смысле гарантии США стоят несколько больше, хотя и они не могут считаться абсолютными», — сказал Минченко.

Ранее министр армии США Дэн Дрисколл пообещал создать в Донбассе «самую передовую в мире буферную зону», если Киев согласится вывести войска из этого региона. По данным газеты Financial Times, украинские чиновники и европейские послы были «ошеломлены» этим предложением.