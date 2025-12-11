Раскрыто обещание США Украине для достижения мира

FT: США пообещали создать на Украине самую передовую буферную зону в мире

Министр армии США Дэн Дрисколл во время визита в Киев для обсуждения американского плана по урегулированию конфликта пообещал создать на Украине самую передовую буферную зону в мире, если украинская сторона выведет свои войска из Донбасса. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на европейских послов, которые присутствовали на встрече.

«Дрисколл заявил, что администрация [президента США Дональда] Трампа готова обеспечить Украине гарантированную безопасность в рамках сделки вместе с "самой высокотехнологичной демилитаризованной зоной" в мире», — говорится в материале.

По данным газеты, украинские чиновники и европейские послы были ошеломлены планом США, когда Дрисколл приехал в Киев. Один из украинских чиновников рассказал, что Вашингтон предложил создать демилитаризованную зону, подобную той, которая находится между Северной и Южной Кореей.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских, украинских и европейских чиновников сообщала о том, что мирный план США включает в себя создание демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения.