Раскрыты детали предложений США по Украине

WP: План США включает вступление Украины в ЕС и демилитаризованную зону

Мирный план США включает вступление Украины в Европейский союз (ЕС) и создание демилитаризованной зоны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских, украинских и европейских чиновников.

По данным собеседников издания, американские предложения по урегулированию конфликта включают вступление Киева в ЕС в 2027 году, а также создание демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения. Кроме того, рассматривается ограничение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 800 тысяч человек.

США также намерены взять под управление Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и привлекать инвесторов для восстановления Украины и обеспечения ее экономического развития. Что касается территорий, в материале отмечается, что Вашингтон и Киев все еще спорят о проведении границ.

Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен «взять себя в руки» и согласиться на разработанный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта.