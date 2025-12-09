Реклама

14:29, 9 декабря 2025

Трамп дал совет Зеленскому

Трамп: Зеленский должен взять себя в руки и согласиться на мирный план США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский должен «взять себя в руки» и согласиться на разработанный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Politico.

«Ему придется взять себя в руки и начать смиряться с этим (мирным планом — прим. «Ленты.ру»)», — сказал президент США.

При этом глава Белого дома указал, что считает военное положение Киева проигрышным. «Они потеряли много земли, и это были очень хорошие земли», — подчеркнул он.

Также Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы. «Прошло много времени. Все не слишком хорошо. Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор», — сказал американский лидер.

