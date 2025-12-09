Трамп призвал Украину провести президентские выборы

Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы

Украине пора провести президентские выборы, у жителей страны должен быть такой выбор. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico.

«Прошло много времени. Все не слишком хорошо. Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор», — сказал американский лидер.

Трамп допустил, что по итогам голосования победу может одержать действующий президент Украины Владимир Зеленский, но отметил, что выборы в стране не проводились уже очень давно. «Вы знаете, они говорят о демократии, но все идет к тому, что это уже не демократия», — заключил президент США.

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому следует «взять себя в руки» и согласиться на разработанный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта на Украине.