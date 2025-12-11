Реклама

20:57, 11 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о разногласиях с Россией по принципиальному вопросу

Зеленский: Между Россией и Украиной есть разногласия в вопросе контроля над ЗАЭС
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Между Россией и Украиной остаются нерешенными разногласия в вопросе контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «РБК-Украина».

По его словам, российская сторона настаивает на сохранении за собой контроля над станцией. При этом позиция Киева заключается в том, что в таком случае ЗАЭС работать не будет.

Политик добавил, что украинские власти настаивают на выводе с территории объекта российских войск, создании демилитаризованной зоны и последующем допуске украинских специалистов с поиском модели управления вместе с партнерами. Он добавил, что в настоящий момент нет конкретного плана, как станция будет функционировать в будущем.

«Если американцы могут станцию под себя забрать, то понятно тогда, что означает их доля в станции, это их влияние, это их деньги, а наше — это наше. И поэтому по состоянию на сейчас, что это за консорциум может быть по станции, как это все реализовать, как дальше запустить работу, как менеджерить, — пока сложно сказать. Все это в обсуждениях», — сказал он.

Зеленский также заявил, что США не хотят видеть Украину в НАТО. По его словам, вместо членства Украины в Североатлантическом альянсе Вашингтон может повлиять на противников вступления Украины в ЕС.

