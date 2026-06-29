Во Франции высмеяли новый образ Макрона

Филиппо: Макрон вновь появился в темных очках из-за пощечины его супруги Бриджит

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь появился в темных очках из-за пощечины его супруги Бриджит. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

«Макрон снова в своих солнцезащитных очках! (…) Очередная пощечина от Бриджит или еще одно проявление дерзости?» — написал он.

Французский политик отметил, что компания, производившая очки, которые Макрон использовал в январе, обанкротилась.

Ранее стало известно, что внешний вид Эммануэля Макрона на встрече с султаном Омана Хейсемом бин Тариком бин Таймуром Аль Саидом привлек внимание публики. Макрон встретил гостя в костюме и солнцезащитных очках, которые неоднократно становились предметом споров в прессе и соцсетях.