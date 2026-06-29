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14:23, 29 июня 2026Ценности

Внешний вид Макрона на встрече с султаном Омана привлек внимание публики

Президент Франции Эммануэл Макрон в солнцезащитных очках встретил султана Омана в Париже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Alice Sacco / Reuters

Внешний вид президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с султаном Омана Хейсемом бин Тариком бин Таймуром Аль Саидом привлек внимание публики. Снимки публикует Reuters.

Политики проводят переговоры на тему укрепления стратегического партнерства и обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе в Елисейском дворце в Париже. Макрон встретил гостя в костюме и солнцезащитных очках, которые неоднократно становились предметом споров в прессе и соцсетях.

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На этот раз аксессуар французского лидера принялись обсуждать в X. «Ему вновь дали пощечину?», «Видимо ему вновь досталось от Брижит [первая леди Франции]», «Почему он опять в очках», — дискутировали комментаторы под видео со встречи.

В феврале во Франции оценили шутку официального представителя МИД России Марии Захаровой об очках Макрона. Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что шутка Захаровой о нелепости президента Франции в солнцезащитных очках доказывает, что политик своими выходками унижает население собственной страны.

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