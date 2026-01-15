Реклама

Странную деталь во внешности Макрона высмеяли в соцсетях

В соцсетях высмеяли Макрона из-за того, что он выступил с кровоподтеком в глазу
Олег Давыдов
Фото: Philippe Magoni / Pool via Reuters

Пользователи соцсетей высмеяли президента Франции Эммануэля Макрона после того, как он появился на публике с кровоподтеком в глазу. Об этом в Telegram сообщают «Известия».

На странную деталь во внешности политика в сети обратили внимание после того, как он выступил перед французскими военнослужащими на авиабазе Истр. Как видно на фото и видео с Макроном, на белке его правого глаза было большое красное пятно — так бывает, когда в глазу лопаются сосуды.

«Макрон стал жертвой домашнего насилия?», «Макрона избила его жена», «Он понимает, что не стоит вести себя слишком самонадеянно с Брижит», — поиронизировали над президентом Франции в соцсетях. Российский блогер Алексей Антонов в шутку заявил, что инцидент с Макроном нельзя замалчивать. «Брижит Макрон снова отправила мужа в нокаут?» — отреагировали на видео с политиком.

В мае 2025 года было опубликовано видео, на котором Макрон получил пощечину от своей жены Брижит, когда они выходили из самолета во Вьетнаме. Ролик вызвал насмешки в адрес политика. При этом Макрон заявил, что на самом деле он не ссорился с супругой, а в видео они «просто шутили и дурачились».

