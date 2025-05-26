Макрон прокомментировал пощечину от жены

Макрон о пощечине от жены: Мы просто дурачились с Брижит

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на самом деле он не ссорился со своей супругой Брижит, поскольку они «просто шутили и дурачились». Так глава государства прокомментировал пощечину от своей жены, которая попала на видео по прибытии пары во Вьетнам, передает The Washigton Post (WP).

«Мы дурачились и, на самом деле, шутили в тот момент с моей женой. Это стало своего рода глобальной катастрофой», — рассказал французский лидер.

Также Макрон подтвердил, что видео, распространенное в сети, является настоящим, но указал на то, что его неверно интерпретировали, из-за чего инцидент был «сильно преувеличен». Он добавил, что люди говорят об этом «много глупостей, и необходимо, чтобы все успокоились».

Ранее появилось видео, на котором Макрон получил пощечину от своей супруги Брижит. Кроме того, после произошедшего французский лидер по традиции протянул жене руку, но она проигнорировала этот жест, взявшись вместо этого за поручень пассажирского трапа.