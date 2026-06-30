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17:24, 30 июня 2026Ценности

Внешний вид Макрона на встрече с султаном Омана оценили

Экс-дипломат Ахмад: Очки Макрона на встрече с султаном Омана выходят за рамки протокола
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Alice Sacco / Reuters

Экс-помощник главы МИД Египта Раха Ахмад оценил внешний вид президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с султаном Омана Хейсемом бин Тариком бин Таймуром Аль Саидом. Его высказывания приводит РИА Новости.

Бывший дипломат прокомментировал солнцезащитные очки французского лидера, которые неоднократно становились предметом обсуждений в прессе и соцсетях. Ахмад подчеркнул, что аксессуар Макрона выходит за рамки протокола. По его словам, для ношения очков нужна веская причина, о которой принимающая сторона должна проинформировать гостей.

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«Макрон не носит медицинские очки, его редко можно заметить в солнцезащитных очках, поэтому для ношения очков на встрече с султаном Омана должна быть очень веская причина», — пояснил он.

В феврале во Франции оценили шутку официального представителя МИД России Марии Захаровой об очках Макрона. Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что шутка Захаровой о нелепости президента Франции в солнцезащитных очках доказывает, что политик своими выходками унижает население собственной страны.

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