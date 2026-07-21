В Госдуме призвали к мораторию на сокращение зарплат одной категории россиян

Депутат Миронов призвал ввести мораторий на сокращение зарплат врачей

В России необходимо ввести мораторий на сокращение зарплат сотрудников сферы здравоохранению. К таким мерам призвал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru.

Депутат также заявил, что мораторий должен коснуться и закрытия медучреждений в стране.

«Расходы на здравоохранение нужно не сокращать, а увеличивать вдвое — до семи процентов валового внутреннего продукта страны, как и расходы на образование и науку. Без этого у России нет будущего», — указал Миронов.

Ранее Росстат сообщил, что средняя заработная плата медиков в 2025 году составила более 80 тысяч рублей, в то время как зарплата учителей превысила отметку в 70 тысяч рублей. Как отметили аналитики, в сфере образования рост зарплаты составил 13 процентов, в сфере здравоохранения — 14 процентов.