Раскрыта разница между зарплатами медиков и учителей

Росстат: Медики зарабатывают на 10 тысяч больше учителей

Средняя заработная плата медиков в 2025 году составила более 80 тысяч рублей, в то время как зарплата учителей превысила отметку в 70 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Как стало известно, в среднем педагоги в прошедшем году получали 71 345 рублей. Средняя зарплата сотрудников в области здравоохранения же составила 81 726 рублей. При этом уточняется, что в сфере образования рост зарплаты составил 13 процентов, в сфере здравоохранения — 14 процентов.

В материалах Росстата также отмечается, что размер средней заработной платы по стране в декабре 2025 года составил 139 727 рублей.

Ранее стало известно, что реальная заработная плата жителей России выросла на 4,4 процента.