Темпы роста реальной зарплаты в России подсчитали

Котяков: Реальная заработная плата жителей России выросла на 4,4 процента

В 2025 году в России средняя заработная плата выросла на 13,5 процента. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Его процитировало РИА Новости.

Что касается реальной зарплаты, то она, по словам чиновника, увеличилась на 4,4 процента.

По информации Банка России, ситуация на рынке труда продолжает смягчаться, хотя этот процесс идет неравномерно. Например, в январе вновь начал расширяться дефицит кадров, а показатель безработицы перестал падать.

В декабре прошлого года разрыв между самой высокой и низкой средней зарплатой в России превысил 227 тысяч рублей. В Москве этот показатель составил 288 524 рубля, а в Чечне — 60 913 рублей. Единственными двумя отраслями в России, где средняя зарплата в превысила 500 тысяч рублей, стали негосударственные пенсионные фонды и денежное посредничество.