Экономика
12:04, 12 марта 2026Экономика

Ситуация на российском рынке труда изменилась

ЦБ: В России перестал снижаться показатель безработицы
Кирилл Луцюк

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Хотя ситуация на российским рынке труда продолжает смягчаться, этот процесс идет неравномерно. Такой вывод содержится в очередном бюллетене Банка России «О чем говорят тренды», который опубликован на сайте регулятора.

Оказалось, что если в декабре предложение труда преобладало над спросом, то в январе ситуация вновь сменилась расширением дефицита кадров. При этом показатель безработицы перестал падать, а опросы свидетельствовали об ослаблении остроты кадрового голода, а также о том, что компании снижали планы по годовому премированию и бюджеты на подбор персонала.

ЦБ констатировал, что рост зарплат в России постепенно сближается с ростом производительности труда, что создает основу для дальнейшего увеличения потребления и экономической активности.

В конце февраля Банк России сообщал о постепенном снижении напряженности на рынке труда. Уровень безработицы оставался исторически минимальным, и предполагалось, что он останется таковым еще долго в условиях структурного дефицита рабочей силы и перераспределения трудовых ресурсов между предприятиями.

    Ситуация на российском рынке труда изменилась

