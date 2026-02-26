Реклама

Экономика
16:45, 26 февраля 2026Экономика

В России замерили напряженность рынка труда

ЦБ: В России снижаются как дефицит кадров, так и количество вакансий
Кирилл Луцюк

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В России постепенно снижается напряженность рынка труда. Об этом сообщается в опубликованном регулятором «Резюме обсуждения ключевой ставки».

ЦБ констатировал, что уровень безработицы в стране остается исторически минимальным и может быть низким еще долго в условиях структурного дефицита рабочей силы и перераспределения трудовых ресурсов между предприятиями.

При этом Банк России сослался на результаты опросов, которые свидетельствуют об ослабевании дефицита кадров. Соответствующий показатель упал до минимальных с середины 2023 года значений. Кроме того, снижается и число вакансий. И хотя номинальные зарплаты, как и прежде, увеличиваются быстрее, чем производительность труда, динамика их роста стала ниже по сравнению с тем, что наблюдалось в 2023-2024-м годах. Более умеренными оказались и планы компаний по индексации зарплат в 2026 году.

По итогам 2025 года спрос на новых работников в России серьезно ослаб. В декабре работодатели сообщили в государственные службы занятости о 1,469 миллиона открытых вакансий. Годом ранее соответствующий показатель был на 13 процентов больше. По данным Superjob, в 2025 году число вакансий в России сжалось на 12 процентов в сравнении с показателем за позапрошлый год.

