В России упал спрос на новых работников

«Ъ»: Число вакансий в России сократилось на 12 процентов в 2025 году

По итогам 2025 года спрос на новых работников в России заметно сократился. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

В декабре работодатели сообщили в государственные службы занятости о 1,469 миллиона открытых вакансий. Годом ранее число предложений о трудоустройстве на внутреннем рынке было на 13 процентов больше. В месячном выражении, уточнили в Росстате, показатель просел на 9 процентов.

Тенденцию подтверждают данные рекрутинговых агентств. Так, по данным Superjob, в 2025 году число вакансий в России сократилось на 12 процентов в сравнении с показателем за 2024-й. Количество резюме за это время, напротив, увеличилось на 19 процентов.

Потребность в новых работниках, отмечает директор по развитию компании HRlink Дмитрий Махлин, снижается в таких секторах, как логистика, строительство и промышленность. В этих отраслях фиксируются сокращения действующего персонала, пояснил аналитик. В обозримом будущем стоит ожидать сохранения подобной тенденции на фоне стремительного прироста работающих по гражданско-правовым договорам, полагает эксперт Центра макроэкономического анализа и прогнозирования Игорь Поляков.

О постепенном снижении напряженности на российском рынке труда Центробанк (ЦБ) заявлял еще во второй половине 2025 года. На фоне роста издержек, поясняли в регуляторе, отечественные работодатели стали делать ставку на действующих сотрудников вместо поиска новых. В качестве инструмента экономии ряд компаний начал использовать перевод сотрудников на режим неполного рабочего времени. Такая схема, объяснили аналитики, помогает фирмам избегать значительных затрат на сокращение персонала.