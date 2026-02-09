Реклама

15:47, 9 февраля 2026

Неполная занятость в России взлетела

Платон Щукин
Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

В третьем квартале число россиян, работающих на условиях неполной занятости, увеличилось на 12 процентов (610 тысяч человек), достигнув исторического максимума. Об этом говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Самый сильный рост показал сегмент работников, переведенных на неполный рабочий день по инициативе работодателя — этот инструмент использовался в восемь раз чаще, чем в тот же период прошлого года.

Наибольшая доля частичной занятости зафиксирована в Пермском крае (21,7 процента), Нижегородской (21,6 процента) и Челябинской (20,9 процента) областях, а самая незначительная — в Чечне (3,1 процента), Ингушетии (4,4 процента) и Калмыкии (5,9 процента).

Общее количество сотрудников с неполной занятостью достигло 5,5 миллиона человек. Из них четыре миллиона человек оформили отпуск без сохранения заработной платы (плюс 9,3 процента за год), а 1,27 миллиона (плюс 12,7 процента) работают в условиях сокращенного рабочего дня или сокращенной рабочей недели.

Для оценки аналитики использовали данные Росстата. Сами исследования проводятся с 2015 года. Помимо достижения максимального значения, третий квартал 2025 года характеризуется самым быстрым приростом в номинальном и процентном значениях.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова предположила, что рост частичной занятости отражает переход бизнеса к сокращению расходов с помощью более осторожной модели управления персоналом. Особенно серьезно тенденция проявляется в автопроме, где в третьем квартале в режиме неполной занятости трудился уже каждый второй сотрудник.

Ранее в Федерации независимых профсоюзов России оценили долю работников, переведенных на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю в 14,4 процента.

