В России заметили рост скрытой безработицы

«Российская газета»: Профсоюзы заметили рост скрытой безработицы в РФ до 14,4 %

Стремление работодателей удержать работников на случай изменения экономической ситуации привело к росту скрытой безработицы. Об этом «Российской газете» рассказали в Федерации независимых профсоюзов России.

По оценке организации, доля работников, переведенных на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю выросла до 14,4 процента.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов подчеркнул, что особенностью российского трудового рынка остается нежелание работодателей увольнять сотрудников, чтобы не потерять профессиональное ядро.

Вместо этого руководство применяет практики административных отпусков, сокращенных рабочих недель и введение простоев. По словам эксперта, с точки зрения руководства, такой подход имеет под собой основания, но для работника он означает снижение дохода.

Кроме того, скрытая безработица плохо сказывается на экономической ситуации в стране в целом. Низкие доходы ведут к слабеющему спросу, что сказывается на предприятиях, которые к тому же продолжают испытывать дефицит рабочей силы. Помимо этого, добавила генеральный директор агентства КРОС Екатерина Мовсесян, сами сотрудники в условиях неполной занятости теряют уверенность в себе, что приводит к снижению производительности труда.

Она заметила, что правительству следовало бы не поощрять консервирование занятости, а стимулировать переквалификацию кадров под новые проекты, в том числе в рамках импортозамещения, и стимулировать спрос на них.

Ранее Минтруд сообщил, что после индексации 1 февраля на 5,6 процента (уровень официальной инфляции) максимальный размер пособия по безработице составит 15 886 рублей.