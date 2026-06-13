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09:46, 13 июня 2026Россия

В российском регионе возникло возгорание после атаки беспилотников

Губернатор Бочаров: В Волгоградской области после атаки беспилотников произошло возгорание
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетЛесные пожары:

Архивное фото: Ольга Смольская / РИА Новости

Волгоградскую область атаковали беспилотники, заявил губернатор Андрей Бочаров. Его слова приводит Telegram-канал администрации российского региона.

По словам Бочарова, силы ПВО Министерства обороны России смогли ночью отразить атаку украинских беспилотников. Обломки БПЛА упали на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе, отметил государственный деятель.

В результате возникло возгорание, ликвидация которого до сих пор продолжается, добавил он. В Кумылженском районе после падения беспилотника также был зафиксирован пожар. Он произошел на окраине лесного массива «Шакинская дубрава». Возгорание уже ликвидировано, пострадавших удалось избежать, заключил Бочаров.

Ранее Норвегия анонсировала новые траты на беспилотники для Украины. Сумма сделки составит 127 миллионов долларов, утверждается в пресс-релизе кабинета министров.

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