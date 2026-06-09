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18:03, 9 июня 2026Экономика

Норвегия анонсировала новые траты на беспилотники для Украины

Норвегия в 2026 году выделит $127 млн на закупку морских беспилотников для Украины
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vlad Smilianets / Reuters

Правительство Норвегии в 2026 году выделит на закупку морских беспилотников для Украины 127 миллионов долларов (1,2 миллиарда норвежских крон). Об этом говорится в пресс-релизе кабинета министров.

Закупать аппараты решено как у местных, так и у украинских производителей. Средства направят в рамках программы Нансена (план помощи Украине).

Премьер-министр королевства Йонас Гар Стере подчеркнул, что норвежская морская промышленность занимает лидирующие позиции в мире, и он рад, что ее опыт может быть использован для поддержки Киева. Политик объяснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют аппараты для разведки, обороны и наступательных операций.

До этого сегодня, 9 июня, президент Украины Владимир Зеленский и Стере встретились в Таллине. А в начале текущего месяца украинский лидер сообщил, что Норвегия готова помогать Киеву с поставками средств противовоздушной обороны.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что правительство дополнительно выделит 300 миллионов евро для Украины в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов.

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