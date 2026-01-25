Минтруд назвал размер пособия по безработице после индексации

Максимальный размер пособия по безработице после индексации составит ₽15 886

После индексации 1 февраля максимальный размер пособия по безработице составит 15 886 рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«С 1 февраля 2026 года максимальный размер пособия по безработице, как и другие социальные выплаты, будет увеличен на 5,6 процента и составит 15 886 рублей в месяц», — рассказали в министерстве.

Ранее россиянам напомнили об индексации с 1 февраля более 40 пособий и выплат. Среди них — материнский капитал, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, ежемесячное содержание на ребенка до полутора лет для неработающих родителей, а также денежные компенсации для федеральных льготников и другие адресные меры поддержки.