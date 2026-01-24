Россиянам напомнили об индексации десятков пособий и выплат

Россиянам напомнили об индексации более 40 пособий и выплат с 1 февраля

В России с 1 февраля будут проиндексированы на 5,6 процентв более 40 пособий и выплат, сообщает РИА Новости.

Среди них — материнский капитал, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, ежемесячное содержание на ребенка до полутора лет для неработающих родителей, а также денежные компенсации для федеральных льготников и другие адресные меры поддержки.

Кроме того, вводится новая практика расчета компенсации при возврате технически сложного товара ненадлежащего качества: теперь при определении суммы возмещения будет учитываться не только цена покупки, но и реальный износ изделия, а также его год выпуска.

Потребитель получит разницу между уплаченной суммой и рыночной стоимостью аналогичного товара с сопоставимым сроком службы и состоянием. Исключение составят случаи, когда продавец намеренно скрывал недостатки или вводил покупателя в заблуждение — в таких ситуациях компенсация будет полной, без учёта износа.

Ранее сообщалось, что в 2026 году выйти на пенсию по старости на общих основаниях смогут мужчины, которым исполнится 64 года, и женщины в возрасте 59 лет.