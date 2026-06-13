Хабаровск ушел под воду после сильного ливня, последствия сняли на видео

Amur Mash / Telegram

Российский город Хабаровск ушел под воду после сильного ливня. Видео последствий непогоды в регионе опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах видно, что автодороги превратились в реки, вода доходит почти до высоты колес легковых машин.

Отмечается, что накануне на город обрушился дождь с сильным ветром и градом. В итоге участок дороги под мостом недалеко от «Броско Молла» стал трудно преодолимой акваторией.

В апреле паводок обрушился на Томскую область. В поселке Черная речка затопило 25 домов и 185 земельных участков, а в селе Тахтамышево — восемь огородов. 73 местных жителя были эвакуированы в пункты временного размещения. Для улучшения ситуации на реке Томь начали взрывать лед.