Экономика
16:07, 13 апреля 2026Экономика

Паводок обрушился на российский регион

Более сотни участков подтопило во время паводка в Томской области
Александра Качан (Редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На Томскую область обрушился паводок, от воды пострадали более сотни участков и десятки домов. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, в поселке Черная речка затопило 25 домов и 185 земельных участков, а в селе Тахтамышево — восемь огородов. 73 местных жителя были эвакуированы в пункты временного размещения. Для улучшения ситуации на реке Томь начали взрывать лед.

Ранее Дагестан накрыло крупнейшее за 100 лет наводнение. В регионе прошли проливные дожди, в результате было подтоплено более двух тысяч домов, дороги и электроподстанции, почти в двух десятках районов ограничено электроснабжение. Число пострадавших достигло 15,5 тысячи жителей.

