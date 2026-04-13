Паводок обрушился на российский регион

Более сотни участков подтопило во время паводка в Томской области

На Томскую область обрушился паводок, от воды пострадали более сотни участков и десятки домов. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, в поселке Черная речка затопило 25 домов и 185 земельных участков, а в селе Тахтамышево — восемь огородов. 73 местных жителя были эвакуированы в пункты временного размещения. Для улучшения ситуации на реке Томь начали взрывать лед.

Ранее Дагестан накрыло крупнейшее за 100 лет наводнение. В регионе прошли проливные дожди, в результате было подтоплено более двух тысяч домов, дороги и электроподстанции, почти в двух десятках районов ограничено электроснабжение. Число пострадавших достигло 15,5 тысячи жителей.