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09:33, 13 июня 2026Интернет и СМИ

В Финляндии возникли споры о выплатах работникам из-за атак дронов ВСУ

Yle: В Финляндии возникли споры о выплатах работникам из-за атак БПЛА ВСУ
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Ina Fassbender / Reuters

В Финляндии возникли споры из-за выплат работникам, которые потеряли работу или опоздали на нее на фоне атак украинских дронов. Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что споры разгорелись после встречи представителей правительства и крупнейших работодателей страны. На ней якобы было принято решение по вопросам выплат пострадавшим.

В материале уточняется, что Конфедерация финской промышленности, по крайней мере, ранее утверждала, что тем, кто остался без работы из-за угрозы дронов, не нужно выплачивать зарплату, но организации работодателей считают, что решение, которое появилось сейчас, является более законным.

Подразделения, которые будут бороться с нарушающими воздушное пространство страны беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), создадут в Силах обороны Финляндии.

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