Разница между самой высокой и низкой зарплатой в России оказалась внушительной

ЕМИСС: Разница между самым высоким и низким средним окладом — 227,6 тыс. рублей

В декабре 2025 года разрыв между самой высокой и низкой средней зарплатой в России оказался внушительным и составил свыше 227 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Речь идет о средненачисленной заработной плате в номинальном выражении. В Москве в конце прошлого года показатель составил 288 524 рубля и оказался наибольшим, тогда как в Чечне он составил 60 913 рублей. В итоге разница между самым высоким и низким средним окладом достигла 227 611 рублей.

В 2026 году, прогнозирует ряд экспертов, «зарплатная гонка», стартовавшая в России вскоре после начала боевых действий на Украине, завершится. Этому поспособствует в том числе рост издержек бизнеса и ослабление конкуренции за новых сотрудников на внутреннем рынке труда. Не стоит сбрасывать со счетов и усиление налоговой нагрузки за счет повышения НДС с 20 до 22 процентов.

На этом фоне, отмечали в Центробанке, руководители российских компаний в большинстве своем запланировали более умеренные индексации работников в 2026 году. Столь же высоких темпов роста окладов, как в 2023-2024 годах, россиянам ожидать не стоит, констатировали в регуляторе.