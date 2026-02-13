Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:58, 13 февраля 2026Экономика

ЦБ призвал россиян готовиться к замедлению роста зарплат

ЦБ: Компании в России планируют более умеренные индексации окладов в 2026 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Globallookpress.com

В 2026 году темпы роста зарплат в России с большой долей вероятности окажутся ниже в сравнении с динамикой, наблюдавшейся в предыдущие несколько лет. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка (ЦБ) по итогам февральского заседания по ключевой ставке.

К этому выводу в регуляторе пришли по итогам проведенного опроса, в котором приняли участие представители различных отраслей российской экономики. Выяснилось, что руководители компаний в этом году в большинстве своем планируют притормозить индексацию зарплат сотрудников.

Столь же высоких темпов роста окладов, как в 2023-2025 годах, россиянам ожидать не стоит, отметили в ЦБ. Постепенному завершению зарплатной гонке в стране поспособствует в том числе снижение напряженности на рынке труда. Так, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, в начале года достигла минимума с середины 2023-го.

На фоне растущих издержек, поясняли ранее в регуляторе, спрос на новых сотрудников в России начал падать. Вместо этого компании предпочитают делать ставку на удержание действующих работников и повышении их эффективности. В сложившихся реалиях, прогнозировал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, темпы роста окладов в 2026 году замедлятся как в реальном, так и в номинальном выражениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто имя предполагаемого «бойфренда» Макрона из переписки Эпштейна

    В НАТО испугались, что Россия перекроет Сувалкский коридор. Почему это место называют самым опасным на Земле

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    В Индонезии произошло извержение вулкана

    Управляющий кафе избил самого себя и попал под арест

    Действия США вызвали раздражение в НАТО

    В России порассуждали о ядерных испытаниях в США и напомнили об угрозе третьей мировой

    Проданный американцами российский Ситибанк переименуют

    Умер знаменитый историк и автор книг про Путина Рой Медведев

    В ЛДПР объяснили ситуацию с недопуском сына Жириновского на «Жириновские чтения»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok