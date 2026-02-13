ЦБ призвал россиян готовиться к замедлению роста зарплат

ЦБ: Компании в России планируют более умеренные индексации окладов в 2026 году

В 2026 году темпы роста зарплат в России с большой долей вероятности окажутся ниже в сравнении с динамикой, наблюдавшейся в предыдущие несколько лет. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка (ЦБ) по итогам февральского заседания по ключевой ставке.

К этому выводу в регуляторе пришли по итогам проведенного опроса, в котором приняли участие представители различных отраслей российской экономики. Выяснилось, что руководители компаний в этом году в большинстве своем планируют притормозить индексацию зарплат сотрудников.

Столь же высоких темпов роста окладов, как в 2023-2025 годах, россиянам ожидать не стоит, отметили в ЦБ. Постепенному завершению зарплатной гонке в стране поспособствует в том числе снижение напряженности на рынке труда. Так, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, в начале года достигла минимума с середины 2023-го.

На фоне растущих издержек, поясняли ранее в регуляторе, спрос на новых сотрудников в России начал падать. Вместо этого компании предпочитают делать ставку на удержание действующих работников и повышении их эффективности. В сложившихся реалиях, прогнозировал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, темпы роста окладов в 2026 году замедлятся как в реальном, так и в номинальном выражениях.