Экономика
03:10, 10 марта 2026

В России появились две отрасли с зарплатой свыше 500 тысяч рублей

РИА Новости: В РФ появились две отрасли с зарплатой свыше 500 тысяч рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Единственными двумя отраслями в России, где средняя зарплата в превысила 500 тысяч рублей, в декабре 2025 года стали негосударственные пенсионные фонды и денежное посредничество. Об этом сообщает РИА Новости

В среднем самые высокие доходы зафиксированы у сотрудников негосударственных пенсионных фондов — около 516,6 тысячи рублей, а у специалистов, работающих в сфере финансового посредничества, — примерно 515,3 тысячи рублей. При этом в декабре 2024 года преодолеть отметку в 500 тысячи рублей по зарплате смогли только работники НПФ.

В число отраслей с наиболее высокими доходами также вошли добыча нефти и газа — около 450 тысяч рублей, производство носителей информации (кассет и дисков) — примерно 405 тысячи, а также вспомогательная деятельность в финансовой сфере — около 388,8 тысячи рублей.

Шестую позицию по уровню зарплат в декабре 2025 года заняли специалисты в области звукозаписи и издания музыки со средним доходом 367,5 тысячи рублей. Столько же в среднем получали работники пассажирских авиаперевозок. На восьмом месте оказались учёные, занимающиеся исследованиями в сфере общественных и гуманитарных наук, — около 364,9 тысячи рублей.

Замыкают десятку сотрудники международных организаций, которые в последний месяц 2025 года в среднем зарабатывали 333,7 тысячи рублей, а также специалисты, занятые организацией конференций и выставок — около 331,8 тысячи рублей.

Ранее глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин заявил, что в 2025 году среднемесячная заработная плата врачей в системе ОМС достигла 147 тысяч рублей. Председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников, комментируя эти слова, отметил, что не представляет, о ком идет речь, а реальная зарплата врачей до такого уровня не доходит даже близко.

